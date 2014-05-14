СБУ виявила схованку з майже 9 кг тротилу в старому будинку у центрі Тернополя

Як повідомляється, у Тернополі співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, причетних до незаконного обігу вибухової речовини – тротилу.

13 травня ц.р. правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій у схованці, у напівзруйнованому старому будинку в центрі Тернополя. Тротилові шашки загальною вагою 8 кг 721 гр були приховані у каміні під цеглою. Спеціалісти вибухо-технічної лабораторії Управління МВС України вилучили та знешкодили вибухівку.

За матеріалами СБУ органами внутрішніх справ розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.