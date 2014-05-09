У Запорізькій області в ході спецоперації СБУ і УБОЗ вилучено арсенал зброї, затримано 11 осіб

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Запорізького главку міліції, «в ході спільної спецоперації Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області і УСБУ Запорізької області виявлено арсенал зброї: 3 пістолети «ПМ»,3 гранати Ф-1, обріз мисливської рушниці, нарізні карабіни «Сайга МК -7,62», «Вулкан-М», мисливський вінчестер, гладкоствольну і помпову рушницю, а також пістолети «Форт-12», «Атмас-Starter», пістолет з ознаками переробки, пістолет-автомат «Скорпіон», пристрій для відстрілу патронів у вигляді ручки і 297 набоїв різного калібру».Читайте такожСБУ затримала диверсанта, який планував захоплення 1 травня органів влади у Запорізькій області

За даними ВЗГ, зброю і набої до неї було вилучено в рамках заходів з попередження можливих правопорушень у святкові дні.

До УБОЗ і УСБУ доставлено 11 осіб. Все вилучене направлено на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУ МВС.

ВІдомості про вилучення зброї і боєприпасів внесено до Єдиного обліку. Проводиться перевірка.