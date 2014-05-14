Сьогоднішнє засідання ВР закрито

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Він зазначив, що наступне засідання парламенту розпочнеться завтра о 10 годині.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент розглянув чотири законопроекти - “Про приватну, детективну (розшукову) діяльність”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни”, “Про внесення змін до статті 22 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, “Про електронну комерцію”, але по жодному із розглянутих питань не ухвалювалося рішення, оскільки не вистачало голосів для результативного голосування.

В сесійній залі була присутня невелика кількість народних депутатів, в тому числі і від коаліції, тому не було необхідних 226 голосів для прийняття рішень.