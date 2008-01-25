«Не тратьте, куме, сили» - Ющенко передав регіоналам привіт з Давосу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає блокування роботи Верховної Ради членами Партії регіонів популізмом, і закликає цю політичну силу бути більш послідовною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв’ю журналістам у Давосі.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в питаннях відносин з НАТО Україна керується виключно національним законодавством. Зокрема, і законом про основи національної безпеки і оборони, який, за словами Президента, підтримали і ті, хто сьогодні блокує роботу парламенту.

Глава держави не виключає, що такими діями Партія регіонів хоче сконсолідувати своїх прихильників.

Водночас Президент нагадав, що підтримана свого часу урядом Віктора ЯНУКОВИЧА програма співпраці з НАТО – стовідсотково співпадає з Планом дій щодо членства в альянсі.

«Нація має розуміти логіку поведінки цієї політичної сили», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також наголосив, що опозиція має поважати дії влади і більшості – навіть якщо їх не поділяє, – коли такі дії повністю відповідають законодавству.

У цьому контексті Президент закликав депутатів не витрачати даремно сил, не забирати у ВР «такий дорогий час» і не обманювати суспільство.

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Верховна Рада також має заявити про законність дій керівництва держави при переговорах про інтенсифікацію діалогу з НАТО.

За словами глави держави, одразу після повернення з Давосу він планує провести консультації з цього приводу з лідерами політичних сил.

Разом з тим Президент підтвердив, що питання безпосереднього вступу України в НАТО у майбутньому буде вирішене на референдумі.

Також В.ЮЩЕНКО підтвердив готовність України шляхом переговорів узгоджувати свою євроінтеграцію з усіма партнерами, зокрема і з Росією.