Ахметов готовий працювати з урядом Тимошенко
Бізнесмен має ідеї і може поділитися
Співвласник «СКМ-холдинг» Рінат АХМЕТОВ готовий розповісти, як утримати інфляцію, що може виникнути у зв`язку з виплатами громадянам компенсацій за знецінені вклади.
Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.
Р.АХМЕТОВ вважає реальним не допустити виникнення в Україні високого рівня інфляції. Разом з тим він зазначив, що не знає, як діятиме уряд Юлії ТИМОШЕНКО.
«Я не працюю в уряді, але якщо уряд буде зацікавлений в тому, щоб ми дали свої рекомендації, ми обов`язково це зробимо», - сказав Р.АХМЕТОВ.
Бізнесмен сказав, що має ідеї, якими готовий поділитися.
Кажучи про українську ланч-конференцію на тему «Україна. Що далі?», в якому він бере участь, Р.АХМЕТОВ сказав, що чекає, щоб в Україні встановилася політична, економічна і соціальна стабільність.
Він також висловив упевненість, що незважаючи на економічний спад у світовій економіці, інвестори приходитимуть в Україну.