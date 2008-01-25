Ахметов готовий працювати з урядом Тимошенко

Співвласник «СКМ-холдинг» Рінат АХМЕТОВ готовий розповісти, як утримати інфляцію, що може виникнути у зв`язку з виплатами громадянам компенсацій за знецінені вклади.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

Р.АХМЕТОВ вважає реальним не допустити виникнення в Україні високого рівня інфляції. Разом з тим він зазначив, що не знає, як діятиме уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я не працюю в уряді, але якщо уряд буде зацікавлений в тому, щоб ми дали свої рекомендації, ми обов`язково це зробимо», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Бізнесмен сказав, що має ідеї, якими готовий поділитися.

Кажучи про українську ланч-конференцію на тему «Україна. Що далі?», в якому він бере участь, Р.АХМЕТОВ сказав, що чекає, щоб в Україні встановилася політична, економічна і соціальна стабільність.

Він також висловив упевненість, що незважаючи на економічний спад у світовій економіці, інвестори приходитимуть в Україну.