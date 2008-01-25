Луценко теж подав скаргу до прокуратури

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО також направив скаргу до прокуратури Києва на дії Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ України Геннадій МОСКАЛЬ.

«Чому міністр внутрішніх справ, який має аналогічний інтерес до інциденту з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, має сьогодні сидіти склавши руки? Цілком логічно, що Юрій ЛУЦЕНКО також направив скаргу до прокуратури Києва"», - заявив, зокрема, Г.МОСКАЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі "Народної самооборони".

«Якщо прокуратура візьме до уваги лише скаргу ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, то це показник цілком політичного підґрунтя. Це буде, на мою думку, зведенням рахунків за те, що Юрій ЛУЦЕНКО ініціював зібрання підписів за висловлення недовіри генеральному прокуророві Олександру МЕДВЕДЬКУ», - зазначив Г.МОСКАЛЬ.

Він переконаний, що прокуратура знов використовується в брудних політичних іграх, а не займається боротьбою із злочинністю.

"Матеріали про розкрадання мільярдів доларів не розглядаються роками, а тут така швидка реакція за один ляпас ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ», - заявив з обуренням Г.МОСКАЛЬ.

На його думку, така діяльність прокуратури свідчить про відновлення політичних репресій в Україні.

Довідка УНІАН. 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокуророві з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і в разі необхідності застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

24 січня прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА за навмисне завдання ним легких тілесних ушкоджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.