Третьяков: Луценко і Черновецький мають вийти з ситуації по-чоловічому

Народний депутат Олександр ТРЕТЬЯКОВ не буде голосувати за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, якщо це питання буде винесено у сесійну залу Верховної Ради.

Про це О.ТРЕТЬЯКОВ повідомив журналістам після сьогоднішнього пленарного засідання ВР, повідомляє прес-служба народного депутата.

Свою позицію О.ТРЕТЬЯКОВ мотивував тим, що «обидва політики мають вийти з ситуації по-чоловічому, розв’язати її самостійно, не вдаючись до акцій один проти одного, і на цьому поставити крапку».

При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ додав, що «і ЛУЦЕНКО, і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, без будь-чиїх порад мають шанс продемонструвати, що в Україні може існувати цивілізована влада, яка діє за цивілізованими правилами і законами».

«Я не сприймаю нісенітниць про відставку ЛУЦЕНКА, це більше бажання тих, хто хоче звести рахунки», - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ.