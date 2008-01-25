Тимошенко збирається остаточно залякати інвесторів?

У разі не виконання інвесторами умов приватизаційного договору, підприємства повертатимуть у державну власність без компенсації внесених інвестицій.

Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю українському виданню «Кореспондент» (№3).

«Я особисто вписую тільки одну фразу в ці договори. Одну! Якщо не виконані всі умови цього договору, то це підприємство повертається назад у державну власність без повернення внесених сум інвестицій», - сказала прем`єр-міністр.

На її думку, віддаючи підприємства в руки приватних власників шляхом конкурентної приватизації, «неможливо і неправильно це робити без якихось умов і без серйозної регуляції».

При цьому, за словами прем`єра, перша частина договору повинна включати інвестиційну політику розвитку підприємства, друга частина - «сильний блок, який присвячений соціальним проблемам». Написання третього блоку договору вона пропонує віддати в руки місцевому самоврядуванню. Особливо це стосується стратегічних підприємств - енергетики, надр тощо. «Моя концепція така: створюємо інтелектуально сильні договори про приватизацію», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.