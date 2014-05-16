У Вінниці сьогодні проведуть виїзне засідання Кабміну

Сьогодні у Вінниці під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться виїзне засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, засідання розпочнеться о 12.00. Читайте такожКабмін продає з аукціону 70 автомобілівМісце проведення: м. Вінниця, вул. Соборна, 70 (приміщення облдержадміністрації).

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