У Вінниці сьогодні проведуть виїзне засідання Кабміну
09:32, 16 травня 2014Політика
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Сьогодні у Вінниці під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться виїзне засідання Кабінету міністрів України.
кабмін сьогодні проведе виїзне засідання
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, засідання розпочнеться о 12.00.
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