Соцпартія підтримає кандидатуру Порошенка на посаду спікера

Соцпартія підтримає кандидатуру члена “Нашої України” Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України, повідомив кореспонденту УНІАН член фракції СПУ Василь ЦУШКО.

Він наголосив, що вчора лідер СПУ Олександр МОРОЗ зробив політичну заяву, у якій попередив про можливі наслідки призначення П.ПОРОШЕНКА на посаду спікера.

Водночас В.ЦУШКО підкреслив, що соціалісти готові виконати коаліційну угоду. «Її ніхто не денонсував, ми її підписали. Підписали - ми будемо виконувати угоду, іншого рішення немає», - заявив депутат.

Як повідомлялося, коаліційна угода передбачає, що жодна з політичних сил - учасниць коаліції не має право вето на кандидатури, подані іншою політичною силою.

Перед підписанням угоди О.МОРОЗ заявляв, що СПУ згодна з усіма умовами коаліційного договору і готова його підписати.

Разом з тим 29 червня О.МОРОЗ поширив заяву, у якій попросив «Нашу Україну» замінити кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України іншою кандидатурою.