Тимошенко: кримські школярі пройдуть тестування мовою, якою навчалися

Випускники кримських шкіл одержали право проходити незалежне зовнішнє тестування мовою навчання.

Про це повідомив голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи підсумки робочої зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка відбулася в Києві 23-24 січня.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, А.ГРИЦЕНКО відзначив, що учасники зустрічі дійшли «позитивного для кримчан розв’язання проблеми, що стосується тестів українською мовою».

Зі свого боку Міністерство освіти і науки спростовує інформацію, що мало намір запровадити тестування українською мовою випускників шкіл з російською мовою викладання.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міносвіти щодо організованої проросійськими силами у Сімферополі акції протесту проти введення незалежного тестування випускників українською мовою.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що наказом міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА від 24 січня 2008 року № 33 затверджено Порядок проведення тестування, згідно з яким тести складає Український центр оцінювання якості освіти державною мовою, а для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин, за їх бажанням, у перехідний період (2008-2009 рр.) тести перекладаються відповідною мовою (за винятком тесту з української мови та літератури), наголошується в заяві Міністерства.

Міністерство освіти і науки України розцінює проведену у Сімферополі акцію як чергову спробу спекуляції на тему так званого «мовного питання», яка не мала під собою жодного реального підґрунтя.