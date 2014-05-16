Терористи безрезультатно атакують пости сил АТО в Слов'янську

Терористи продовжують здійснювати підступні набіги і обстрілювати позиції силовиків, які беруть участь в Антитерористичній операції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

"Вчора українські силовики розгорнули ще два пости в Слов'янську", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, за вчорашній день терористи тричі намагалися атакувати позиції українських силовиків:

у Слов'янську бойовики обстріляли блокпост біля телевежі з озброєння БМД-2 та стрілецької зброї, використовуючи як прикриття залізничні вагони. Десантники Збройних Сил України відкрили вогонь. В результаті протистояння сепаратистські сили відступили. Серед військовослужбовців ВДВ втрат немає.

Пізніше терористи обстріляли блокпост біля селища Семенівка. Під час протистояння українські військовослужбовці виявили позицію коригувальника вогню противника. Це бойове зіткнення також пройшло без втрат.

Ближче до вечора під час проведення розвідки місцевості, поблизу блокпосту, контрольованого урядовими силами, терористи обстріляли з снайперських гвинтівок розвідувальну групу. У відповідь було відкрито вогонь з озброєння БТР-4 Національною гвардією України. Серед силовиків втрат немає.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, під Донецьком батальйон добровольців "Донбас" розбив групу терористів.