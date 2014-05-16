Меджліс збирається на позачергове засідання

Про це УНІАН повідомило джерело в меджлісі.

Разом з тим від офіційних коментарів з приводу заборони меджліс, який планував 18 травня жалобний мітинг у день депортації народу з півострова в 1944 році, поки що утримується.

Керівники меджлісу наразі не доступні для коментарів - мобільні або відключені, або їх не беруть.

Як повідомляв УНІАН, нелегітимний глава уряду Криму Сергій Аксьонов до 6 червня заборонив проведення на півострові масових заходів.

Читайте такожУ будинках кримських татар масово проводять обшуки: вчора силовики побували у ДжемілєваПро це йдеться в «указі» від 16 травня незаконної влади півострова, скан-копія якого розміщена на сторінці Ради міністрів Криму у Facebook.

Масові події на території Криму обмежено у зв'язку із "ситуацією на сході України".

Раніше, 15 травня, прес-служба МВС РФ у Республіці Крим повідомила, що посилить заходи безпеки 18 травня у Сімферополі під час проведення мітингу, приуроченому пам‘яті жертв депортації.

Довідка УНІАН. 18 травня кримські татари відзначають початок сталінської депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Цього року виповнюється 70 років трагедії, яку кримські татари вважають геноцидом народу.