"ДНР" вимагає віддати бойовикам 50% зброї українських силовиків та перейти на їх бік

Сьогодні, 16 травня, близько 10.00 до зенітної ракетної частини Повітряних Сил Збройних Сил України, що дислокується поблизу м. Донецьк, на трьох легкових автомобілях прибули озброєні автоматами та снайперськими гвинтівками терористи, одягнені в цивільний та камуфльований одяг, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Один із чоловіків у цивільному відрекомендувався «комісаром внутрішніх справ Донецької народної республіки» (ДНР). Посилаючись на те, що «у ДНР прийнята конституція та створені власні збройні сили», він запропонував військовослужбовцям військової частини Збройних Сил України прийняти присягу на вірність самопроголошеній республіці та вступити до лав її збройних сил. Він також виставив умови щодо передачі 50% наявної зброї до армії ДНР та погрожував нападом у разі відмови. Представники військової частини заявили терористам про вірність військовослужбовців Збройних Сил України Військовій присязі українському народові та попередили про застосування зброї у разі нападу на військову частину.

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Після цього, близько 11.30, до КПП військової частини на двох легкових автомобілях прибули вже інші невідомі особи, які відрекомендувалися представниками служби безпеки ДНР та запропонували не виконувати вимог попередніх «гостей», а дотримуватись лише їхніх вказівок. На це українські військові відповіли так само, як і раніше.

Керівництво Міністерства оборони вважає за необхідне нагадати, що у східних регіонах несуть службу визначені підрозділи Збройних Сил України, які діють виключно в інтересах захисту Українського народу, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Під час виконання завдань в рамках антитерористичної операції, яка нині проходить у визначеному регіоні, військовослужбовці мають право застосовувати зброю у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутами ЗСУ, наголошується в повідомленні.