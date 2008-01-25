Повернення до старої кримінальної справи Черновецького є переслідуванням

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ застерігає керівництво Міністерства внутрішніх справ від використання міліції як карально-репресивного інструменту для політичних переслідувань.

Про це йдеться у коментарі О.ДОВГОГО, переданому УНІАН прес-службою Київради.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ і мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

24 січня прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА за навмисне завдання ним легких тілесних ушкоджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що оскаржить постанову про порушення проти нього кримінальної справи.

Сьогодні народний депутат Кирило КУЛИКОВ направив до МВС запит щодо підстав закриття у грудні 2004 року кримінальної справи, порушеної у листопаді 2003 року слідчим управлінням ГУМВС України в м.Києві за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля "Мерседес-Бенц G 500", за кермом якого перебував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Слідчі МВС постановили відновити розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП за участю мера Києва.