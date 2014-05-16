До трагедії 2 травня причетні відомі одесити, які вирішили попіаритися - Палиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив сьогодні на засіданні сесії Одеської обласної ради.

За його словами, під час слідства встановлено декілька громадян, які мають стосунок до організації масових зіткнень в Одесі 2 травня. Губернатор відзначив, що не має права розголошувати нюанси слідства, але запевнив, що результати розслідування всіх здивують.

«Декілька осіб вирішили попіаритися на тому, що зіштовхнули лобами. Ви будете здивовані підсумками слідства», - сказав губернатор. Він також сказав, що один з депутатів Одеської обласної ради завів людей у Будинок профспілок, але сам у ньому не залишився, а зараз переховується.

«Заклики зробити Одесу другим Донецьком виходили від депутата, який завів людей до будівлі Федерації профспілок, а потім втік», - заявив Палиця.

На його думку, завдання депутатів – примирити людей, а не посилювати протистояння громадян з різними поглядами і виступами на різних мітингах, прагнучи одержати політичні дивіденди.

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«Трагедію не зупинили й депутати, всі одесити. Депутати облради повинні не ходити до одного чи іншого табору, а цих людей запрошувати сюди і намагатися з різними думками помирити. Пояснювати, що не треба перебувати на вулицях, прагнути доносити до людей правду і вгамовувати агресію. Трагедія повинна не роз'єднати, а об'єднати», – сказав Палиця.

Він закликав депутатів зробити все, аби в Одеській області не повторився сценарій Криму чи Сходу України. Губернатор також заявив, що необхідно припинити застосовувати терміни «майдан» і «антимайдан».

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули декілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійсько налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

Кількість загиблих у результаті зіткнень і масових безладів 2 травня в Одесі становить 48 чоловік, постраждалих, - майже 250.

Керівник прес-служби Євромайдан-Одеса Олена Балаба 4 травня в інтерв'ю УНІАН сказала: «У мене викликає подив, чому ці люди (проросійські громадяни – УНІАН) опинилися в будівлі. Їм велів туди йти депутат Одеської обласної ради Олексій Албу. Навіщо він почав заганяти їх всередину?! Сам він туди не пішов, залишився зовні. Створюється враження, що просто декому була потрібна страшна картинка: багато трупів і посилення протистояння у зв'язку з трагедією».