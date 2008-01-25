Харкову потрібний особливий статус

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН розробив проект закону «Про особливий статус міста Харків».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

Законопроект розроблено з метою приведення законодавства України у відповідність з Європейською Хартією місцевого самоврядування і Рекомендаціями Ради Європи №48 (1998), 102 (2001) щодо місцевої і регіональної демократії в Україні.

У повідомленні говориться, що цей закон визначає особливий статус Харкова за такими параметрами: колишня столиця України; друге місто за чисельністю населення; найбільший індустріальний центру країни; обласний центр; центр прикордонної території; центр юридичної і авіаційної науки; центр інноваційної діяльності; центр єврорегіону, створеного на кордоні з Росією. Закон визначає особливості визначення виконавчої влади і місцевого самоврядування в місті згідно з Конституцією України і законами України.

Серед іншого, в проекті визначені правові, економічні, соціальні та організаційні положення діяльності щодо забезпечення містобудівництва, реконструкції шляхів, впорядкування міста. У документі пропонується вирішення таких основних проблем, як подолання бідності, тарифікація житлово-комунальних послуг, регулюються питання ціноутворення тощо.

На 28 січня в Харкові вже заплановане громадське обговорення законопроекту, в якому, окрім ініціатора закону О.ФЕЛЬДМАНА, братимуть участь економісти, політологи, представники громадських організацій.