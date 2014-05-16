Кримські татари готові вийти на мітинги попри заборону окупаційної влади - Чубаров

Кримські татари готові вийти на акції 17-18 травня з нагоди 70-х роковин депортації попри заборону нелегітимного голови Ради міністрів Криму Сергія Аксьонова на проведення масових заходів у регіоні до 6 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров заявив журналістам сьогодні увечері.

«Ми продовжили консультації з владою, але люди попереджають, що вони прийдуть», - сказав Чубаров.

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Разом з тим, на думку голови Меджлісу, якщо, незважаючи на заборону, масові акції все ж таки відбудуться, це може привести до трагічних наслідків для їх учасників, оскільки, як зазначив Чубаров, рівень ксенофобії серед тих, хто сьогодні управляє Кримом, значно зріс.

Лідер Меджлісу заявив, що у п'ятницю і суботу продовжить консультації з представниками влади Криму, а також правоохоронцями, додавши, що у суботу вдень відбудеться засідання Меджлісу, а до цього запланована зустріч з омбудсменом Росії. Після всіх цих зустрічей, консультацій буде вироблена позиція Меджлісу щодо дій на 17-18 травня.

«23 року у нас не було жодних проблем з проведенням акцій... Для кримських татар 18 травня - це значна частинка їхнього «я». Ми живемо з гіркотою втрати за жертвами депортації 1944 року, з гіркотою втрати за померлими у засланні», - сказав Чубаров.

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Він зазначив, що масові заходи в Криму проходили 1 і 9 Травня, хоча на південному сході України було також неспокійно, як і сьогодні.

Крім того, Чубаров вважає, що заборона на проведення акцій до 6 червня обумовлена тим, що саме цього дня стартує традиційний для Криму фестиваль «Велике російське слово».

Чубаров зазначив, що президент Росії Володимир Путін раніше видав указ про реабілітацію людей, що постраждали в результаті репресій, в якому доручив уряду РФ сприяти органам місцевої влади в Криму в організації заходів до 70-х роковин депортації, і цей документ суперечить сьогоднішньому «указу» Аксьонова про заборону акцій.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, нелегітимний глава уряду Криму Аксьонов до 6 червня заборонив проведення на півострові масових заходів.

Про це мовиться в «указі» від 16 травня незаконної влади півострова, скан-копія якого розміщена на сторінці Ради міністрів Криму в Facebook.

Масові події на території Криму обмежені у зв'язку із "ситуацією на сході України" і щоб уникнути можливих провокацій і недопущення зриву курортного сезону на півострові.

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Раніше, 15 травня, прес-служба МВС РФ по Республіці Крим повідомила, що підсилить заходи безпеки 18 травня в Сімферополі під час проведення мітингу з вшанування жертв депортації.

Довідка УНІАН. 18 травня кримські татари відзначають початок сталінської депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Цього року виповнюється 70 років трагедії, яку кримські татари вважають геноцидом народу.