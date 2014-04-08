Донецькі сепаратисти пообіцяли звільнити будівлю СБУ і скласти зброю - Ярема



Такі результати переговорів представників проросійського мітингу з бізнесменом Рінатом Ахметовим, начальником місцевої міліції і першим віце-прем'єром Віталієм Яремою, пише Українська правда.

"Нам пообіцяли, що будуть здавати зброю, яку вони забрали в СБУ, і будуть звільняти приміщення", - повідомив Ярема в прямому ефірі "Громадського телебачення" у ніч на вівторок.

"У відповідь я дав слово, що ми не будемо штурмувати, застосовувати силу і сподіваюся, що наша домовленість буде на користь обох сторін – міліції і пікетувальників, і не проллється кров. Я думаю, що ми вчинили правильно. А що буде далі – побачимо", - додав він.

Як відомо, близько 3.40 ночі 7 квітня група невідомих громадян прониклана перший поверх будівлі управління Служби безпеки України в Донецькій області.

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Вдень 7 квітня зі сцени, встановленої на сходинках захопленої Донецької ОДА, було оголошено про створення так званої незалежної Донецької республіки та "входження" до складу РФ.

У понеділок ввечері будівлю управління СБУ звільнили від сепаратистів.

В ніч на 8 квітня мільярдер Рінат Ахметов вийшов до сепаратистів у Донецьку, закликавши їх вести переговори з владою.