Бойовики зі сходу України мають бути роззброєні – представник ООН

Про це заявив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, передає Радіо Свобода.

«Зміни до Конституції і обговорення їх у рамках національного діалогу – це правильний шлях для деескалації напруженості. Однак, як казали мені представники громадянського суспільства, з якими я вчора зустрічався, ці національні консультації мають бути відкритими для громадянського суспільства, зокрема для мирних представників сходу країни, які критикують владу», – сказав Шимонович на прес-конференції у Києві.

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Помічник генсекретаря ООН з прав людини наголосив, що озброєння протестувальників і перетворення їх на воєнізовані формування має бути негайно припинене, а ці групи мають бути роззброєні.

Виконувач обов’язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявляє, що українська влада готова до діалогу з регіонами, але не дозволить «тероризувати і шантажувати Україну».