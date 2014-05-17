Більдт: ЄС допоможе Україні забезпечити економічну стабільність

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт у рамках візиту до України, повідомляє Радіо Свобода.

Ефективна політика українського уряду та підтримка з боку ЄС можуть у перспективі зробити країну агропромисловим центром Європи, вважає Більдт.

«Найважливіша допомога Україні від ЄС – це не санкції проти Росії, адже треба час, щоб санкції мали ефект. Найважливіше, це забезпечити в Україні стабільність демократії, надійність економічних реформ та зрілість управління державою», – вважає Карл Більдт.

Політик переконаний, що за роки своєї незалежності Україна рухалась хибним шляхом економічного розвитку. Проте зараз саме час нівелювати наслідки багаторічної фінансової та управлінської кризи, додає Більдт.

Читайте такожБільдт: найжорсткіші санкції проти Росії запроваджує Путін

«Значна провина лежить на Януковичі і корупції, яка процвітала за його керівництва. Значна, але не вся. Зараз криза глибоко пустила коріння. Проте я вітаю реформи, на які наважився уряд прем’єр-міністра Яценюка. Деякі з них достатньо болючі і зовсім непопулярні у суспільстві. Але всі вони, безумовно, необхідні», – зазначає Карл Більдт.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт візьме участь у святкуваннях Дня Європи в Україні, що відбудеться 17 травня.