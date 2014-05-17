Меджліс поскаржився "прокурору" Криму на Аксьонова

"У разі збереження заборони на проведення траурного мітингу, кримські татари все одно можуть вийти на площу", - заявив він на прес-конференції в Сімферополі, передають "Вести".

Чубаров також продемонстрував журналістам указ Володимира Путіна про реабілітацію народів Криму від 21 квітня, в якому є норма для влади сприяти проведенню жалобних заходів 18 травня і заявив, що таким чином указ Аксьонова суперечить цьому закону президента РФ.

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"Я чекаю рішень прокуратури Росії, якщо вже вона контролює цю територію", - заявив лідер Меджлісу.

Він також сказав, що заборона вже обговорюється в ряді міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ та ООН.

Раніше виконуючий обов'язки глави анексованого Криму Сергій Аксьонов пыдписав указ про заборону проведення всіх масових заходів до 6 червня, в тому числі і траурного мітингу 18 травня.