Черновецький звинувачує Луценка в залякуванні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що дії міністра внутрішніх справу України Юрія ЛУЦЕНКА стосовно київської влади – це спроба залякати з єдиною метою, аби він (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ) відмовився від висунення звинувачень на адресу Ю.ЛУЦЕНКА в законному порядку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «будь-які дії з боку як особисто ЛУЦЕНКА, так і його апарату щодо Київської міської держадміністрації після його підлого нападу на мене і завдання мені тілесних ушкоджень я прошу розцінювати як помсту за те, що я критикував його на РНБО за вимагання у київської влади земельних ділянок, нібито під інвестиційне будівництво житла для міліціонерів, а фактично за винагороду від псевдоінвесторів”. “Про це я розповім на прес-конференції, коли вийду після лікарняного”, - заявив мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що звинувачення з боку Ю.ЛУЦЕНКА з’явилися після критики, яка прозвучала в його бік в присутності Президента України та головних посадових осіб країни, і того ж дня, коли прокуратура порушила проти Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу. «Своїми діями ЛУЦЕНКО намагається залякати мене, аби я відмовився від висунення йому звинувачень у встановленому законом порядку. ЛУЦЕНКО – суспільно небезпечна людина, яку б посаду не обіймав», - вважає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.