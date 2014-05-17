Не можна допустити руйнування соціального миру на сході - Королевська
Сторони збройного конфлікту на сході мають докласти всіх зусиль для збереження соціального захисту громадян, гарантованого державою. Про це заявила Наталія Королевська.
«Сторони протистояння мають прийняти всі можливі заходи, щоб не постраждали найбільш вразливі категорії громадян. Люди повинні в повному обсязі отримувати соціальний захист, передбачений державою. Не можна допустити, щоб це питання вийшло з-під контролю», - наголосила екс-міністр соціальної політики.
Наталія Королевська зазначила, що до неї надходять десятки звернень від пенсіонерів з Донецької та Луганської областей, яким через подій, що відбуваються, не виплачують пенсію. З аналогічними проблемами зіткнулися і люди з особливими потребами з Луганської області. За словами Наталії Королевської, для простих донбасівців їхні скромні пенсії та соціальні допомоги - єдине джерело доходу.
«У Донецькій області проживає 1 млн. 400 тис. пенсіонерів і 266 тис. інвалідів. У Луганській області - 740 тис. пенсіонерів і 110 тис. інвалідів, з яких 7 тис. - діти. Якщо почнуться системні збої виплат, постраждають мільйони людей. Цього не можна допустити в жодному разі. Це може зруйнувати соціальний мир та остаточно дестабілізувати ситуацію», - вважає Наталія Королевська.
Вона підкреслила, що це не нормально, коли пенсії та соціальні виплати у «гарячі точки» доставляють на БТРах, оскільки звичайні люди стають заручниками політичних протистоянь.