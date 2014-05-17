Не можна допустити руйнування соціального миру на сході - Королевська

«Сторони протистояння мають прийняти всі можливі заходи, щоб не постраждали найбільш вразливі категорії громадян. Люди повинні в повному обсязі отримувати соціальний захист, передбачений державою. Не можна допустити, щоб це питання вийшло з-під контролю», - наголосила екс-міністр соціальної політики.

Наталія Королевська зазначила, що до неї надходять десятки звернень від пенсіонерів з Донецької та Луганської областей, яким через подій, що відбуваються, не виплачують пенсію. З аналогічними проблемами зіткнулися і люди з особливими потребами з Луганської області. За словами Наталії Королевської, для простих донбасівців їхні скромні пенсії та соціальні допомоги - єдине джерело доходу.

«У Донецькій області проживає 1 млн. 400 тис. пенсіонерів і 266 тис. інвалідів. У Луганській області - 740 тис. пенсіонерів і 110 тис. інвалідів, з яких 7 тис. - діти. Якщо почнуться системні збої виплат, постраждають мільйони людей. Цього не можна допустити в жодному разі. Це може зруйнувати соціальний мир та остаточно дестабілізувати ситуацію», - вважає Наталія Королевська.

Вона підкреслила, що це не нормально, коли пенсії та соціальні виплати у «гарячі точки» доставляють на БТРах, оскільки звичайні люди стають заручниками політичних протистоянь.