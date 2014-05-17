Яценюк закликав місцеву владу не боятися терористів і навести лад у своїх регіонах

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав органи місцевої влади не боятися терористів і навести лад у своїх регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив під час другого Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.

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Він назвав неправдою те, що українська влада не чує схід. Він нагадав, що неодноразово до Донецька приїжджало керівництво країни, й він особисто був в цьому регіоні та зустрічався з регіональними елітами.

«Давайте будемо чесними – це перше. І друге: у мене прохання, я вас прошу - ви йдете на поводу у терористів, тому що ви їх боїтеся, перестаньте їх боятися, змусьте їх скласти зброю, візьміть владу у руки, і ведіть політичний діалог», - наголосив він.