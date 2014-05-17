Яценюк порівняв федералізацію із поверненням до феодалізму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час дискусії у ході круглого столу національної єдності, який сьогодні проходить у Харкові.

“Якщо хтось хоче розчленувати країну і провести не федералізацію, а феодалізацію (був один Янукович, зараз хочуть, щоб було 27 януковичів у маленьких областях). Я скажу одразу свою позицію, особисто, як громадянина. Я буду цьому противитись до останнього і ніколи Україна не буде розчленована. Україна повинна бути єдиною, унітарною державою з широкими повноваженнями регіонів”, - підкреслив Яценюк.

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Він висловив переконання, що люди, які виступають за федералізацію, підмінюють свої інтереси “начебто великими загальнонаціональними інтересами і виступають від імені народу України”.

“А народ України і сам від свого імені може виступити”, - зауважив прем`єр-міністр.