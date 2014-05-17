На президентських виборах працюватимуть понад 2 тисячі міжнародних спостерігачів
До України прибудуть спостерігачі від 19 міжнародних організацій та від 18 іноземних держав.
Центральна виборча комісія, розглянувши відповідні звернення від міжнародних організацій та іноземних держав, зареєструвала ще 532 офіційних спостерігачів за виборами 25 травня в Україні.
Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК щодо результатів сьогоднішнього засідання Комісії.
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З числа спостерігачів: 437 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 1 – від Парламентської Асамблеї Ради Європи, 1 – від Фонду Конрада Аденауера, 20 – від Міжнародного Республіканського Інституту, 5 – від Королівства Іспанії, 1 – від Королівства Данія, 4 – від Королівства Норвегія, 28 – від Литовської Республіки, 2 – від Республіки Казахстан, 9 – від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 1 – від Сполучених Штатів Америки, 10 – від Словацької Республіки, 1 – від Федеративної Республіки Німеччина, 12 – від Чеської Республіки.
Таким чином, загальна кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів становить 2191 особу (від дев’ятнадцяти міжнародних організацій – 1950 осіб, від вісімнадцяти іноземних держав – 241 особа).
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Крім того, сьогодні під час засідання ЦВК передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України – начальника Управління генерального секретаріату Анатолія Діденка виборчі бюлетені з виборів президента України для голосування у закордонному виборчому окрузі. Всього на 114 закордонних виборчих дільниць було передано 442 тис. 436 бюлетенів.