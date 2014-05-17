На президентських виборах працюватимуть понад 2 тисячі міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія, розглянувши відповідні звернення від міжнародних організацій та іноземних держав, зареєструвала ще 532 офіційних спостерігачів за виборами 25 травня в Україні.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК щодо результатів сьогоднішнього засідання Комісії.

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З числа спостерігачів: 437 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 1 – від Парламентської Асамблеї Ради Європи, 1 – від Фонду Конрада Аденауера, 20 – від Міжнародного Республіканського Інституту, 5 – від Королівства Іспанії, 1 – від Королівства Данія, 4 – від Королівства Норвегія, 28 – від Литовської Республіки, 2 – від Республіки Казахстан, 9 – від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 1 – від Сполучених Штатів Америки, 10 – від Словацької Республіки, 1 – від Федеративної Республіки Німеччина, 12 – від Чеської Республіки.

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів становить 2191 особу (від дев’ятнадцяти міжнародних організацій – 1950 осіб, від вісімнадцяти іноземних держав – 241 особа).

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Крім того, сьогодні під час засідання ЦВК передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України – начальника Управління генерального секретаріату Анатолія Діденка виборчі бюлетені з виборів президента України для голосування у закордонному виборчому окрузі. Всього на 114 закордонних виборчих дільниць було передано 442 тис. 436 бюлетенів.