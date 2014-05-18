Окупанти провели навчання ОМОНу в Сімферополі перед річницею депортації кримських татар

Нагадаємо, в Сімферополі російські силовики не пускають кримських татар на жалобний мітинг до 70-х роковин депортації.

У центрі міста зосереджені загони силовиків. Десятками вони стоять на головній вулиці Сімферополя, контролюють і перекривають рух на перехрестях. З неба за ситуацією в місті стежать вертольоти, які періодично пролітають над центром.

Напередодні роковин депортації нелегітимна влада Криму заборонила мітинги до 6 червня через нібито побоювання провокацій. Після цього на засіданні Меджлісу також відмінили проведення запланованих масових акцій у Сімферополі 17-18 травня.