СБУ оприлюднила документи про «Великий терор» - масові арешти та розстріли в 1937 році

До дня пам’яті жертв політичних репресій Галузевий державний архів Служби безпеки України підготував і оприлюднив архівні матеріали про добу Великого терору 1937-1938 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

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Як розповів заступник директора архіву СБУ історик Володимир Бірчак, «Великим терором» називають масові арешти та розстріли людей, що відбувалися у 1937-1938 роках в Радянському Союзі.

«Розпочата та керована Йосипом Сталіним хвиля репресій охопила не лише "контрреволюційний і антирадянський елемент", але й членів комуністичної партії, апарат безпеки і, звичайно, національні меншини СРСР», - зазначив Бірчак.

Серед колекції документів є накази наркома внутрішніх справ СРСР, інформаційні повідомлення, особисті документи, листування та фотографії репресованих.

«Ми оприлюднюємо й матеріали слідства та особисті документи працівників НКВС, що на початках були організаторами і виконавцями операцій Великого терору, а згодом стали його жертвами», - сказав Бірчак.

Також працівники архіву відібрали документи, що висвітлюють цинізм, жорстокість та нелюдські методи карально-репресивної системи СРСР. «Ми виявили, що особисті речі та одяг осіб, яких розстрілювали, забирали собі працівники НКВС, а згодом здавали їх до комісійних магазинів. Також ми віднайшли довідки про смерть заарештованих в тюремних лікарнях із діагнозами "черепно-мозкова травма" та "кровотеча внутрішніх органів", що свідчить про жорстокі побиття на допитах», - додав історик.

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Копії цих документів архів СБУ передасть до Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Вже зараз вони розміщені у відкритому онлайн доступі в Електронному архіві українського визвольного руху avr.org.ua (збірка «Карателі та жертви - документи про "Великий терор" з Архіву СБУ»).