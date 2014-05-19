Затриманого кримського журналіста вже кілька годин допитують ФСБшники

Кримська польова місія з прав людини підтвердила затримання відомого кримськотатарського журналіста Османа Пашаєва – репортер сьогодні був дісно затриманий поліцією і доставлений в Центральний райвідділ Сімферополя, передає ТСН.

Журналіста допитують вже кілька годин і не реагують на прохання надати адвоката.

Читайте такожУ Сімферополі зник журналіст, який вів пряму трансляцію з траурного мітингу

Про це із посиланням на свідчення представників Кримської польової місії з прав людини повідомляє "Центр журналістських досліджень".

"За наявними даними, журналіста допитують співробітники ФСБ та відділу "Е" (по боротьбі з екстремізмом)", - повідомляє місія.

За словами очевидців, Османа Пашаєва разом із іншими працівниками ЗМІ оточили представники так званої "самооборони" при виконанні професійних обов'язків на траурному мітингу в Сімферополі, псля чого їх усіх вивели за оточення.

Як вже раніше повідомлялося, у Сімферополі заарештували журналіста, який вів трансляцію з траурного мітингу.