УСПП проти створення спеціальних груп з перевірки відшкодування ПДВ

Український союз промисловців і підприємців виступає проти створення спеціальних груп з перевірки відшкодування ПДВ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби УСПП, переданому УНІАН.

Зокрема, в УСПП переконані, що наміри уряду створити спеціальні групи з перевірки відшкодування податку на додану вартість, які матимуть право перевіряти не лише ДПАУ, а й платників податків, свідчать про погіршення підприємницького клімату в країні.

За словами першого віце-президента УСПП Сергія ПРОХОРОВА, підприємницькі структури виснажені чисельними перевірками - лише минулого року перевірено близько 97% усіх підприємств.

За даними УСПП, прострочена заборгованість з відшкодування ПДВ в країні складає близько 4 млрд. грн. „Це в буквальному сенсі безпідставно арештовані державою кошти, за якими стоять зриви міжнародних контрактів, втрата ринків збуту та доходів, згортання виробництв та ліквідація робочих місць”, - зазначає С.ПРОХОРОВ.

Крім того, в УСПП вважають, що створення та діяльність спеціальних груп відбуватиметься всупереч дії Закону України «Про основні засади нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який є чинним з 26 грудня 2007 року. Саме цей закон допускає проведення лише планових перевірок, в ході яких державні службовці несуть відповідальність у разі, якщо своїми діями або бездіяльністю завдадуть шкоди суб`єкту господарювання. Спеціальні ж групи, переконані підприємці, вживатимуть безперечно, позапланові перевірки. При цьому С.ПРОХОРОВ заявляє, що УСПП відомі випадки, коли свої повноваження окремі контролюючі органи використовують для перерозподілу власності, рейдерства, корупційних дій.

В повідомленні також нагадується, що Союз підприємців прийняв рішення боротися з порушенням прав підприємств у свій спосіб, зокрема, УСПП ініціює загальноукраїнський збір інформації про випадки неправомірних дій Державної податкової адміністрації під час перевірок та визначення сум ПДВ, що належить до відшкодування з держбюджету суб’єктам господарювання. Таким чином, зазначає прес-служба, УСПП намагатиметься зібрати доказову базу обґрунтування цієї проблеми як такої, що загрожує конкурентоспроможності економіки та національній безпеці країни.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК повідомив, що уряд прийняв рішення про створення у Міністерстві фінансів України спеціальних груп з перевірки відшкодування ПДВ.

«У проекті документа, який сьогодні було представлено, групи матимуть право перевіряти як саму ДПАУ, так і платників податків», - сказав О.ШЛАПАК.