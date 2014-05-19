Бойовики «ДНР» заблокували управління Донецької залізниці - ЗМІ

Сепаратисти – представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» сьогодні вранці заблокували адміністративну будівлю управління Донецької залізниці, розташовану в центральній частині міста, повідомляє портал "ОстроВ".

За інформацією порталу, адміністративна будівля з усіх боків оточена озброєними людьми. 3-4 особи піднялися до керівництва Донецької магістралі для проведення переговорів, при цьому роботу управління не припинено, і нікого поки не евакуювали.

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За даними донецького порталу 62.ua, мета візиту і вимоги сепаратистів невідомі, проте з гаражу ДЗ загарбникам вже вдалося вилучити дві відомчі машини.

УНІАН поки не вдалося одержати коментар від прес-служби Донецької залізниці.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.