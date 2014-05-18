Сепаратисти із "ДНР" заявили, що проведуть власні "вибори" 14 вересня

На території самопроголошеної «Донецької народної республіки» 14 вересня відбудеться єдиний день виборів.

Про це заявив призначений спікером "Верховної ради ДНР" Денис Пушилін на мітингу в Донецьку, передає "ОстроВ".

Вибори, за його словами, проходитимуть на мажоритарній основі. На них планується обрати всіх керівників на місцях.

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Перед цим Пушилін сказав, що нинішній уряд ДНР, призначений напередодні, це - камікадзе. "Ті, хто думає, що одержать тут привілеї, розчаруються і підуть", - сказав Пушилін.

Більшість членів нинішнього уряду не потраплять надалі до різних гілок влади, додав він.

На мітингу, що проходить у Донецьку на площі Леніна, присутні близько 600 чоловік.