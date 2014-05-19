Бойовики захопили ОВК у Шахтарську
Станом на зараз члени комісії не можуть виконувати свої обов'язки, повідомляють у ЦВК.
Окружну виборчу комісію №55 у Шахтарську, що на Донеччині, захопили озброєні люди.
Цю інформацію "Українській правді" підтвердив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.
"Станом на 11:30 окружна виборча комісія №55 з центром у місті Шахтарськ була захоплена озброєними людьми. Станом на зараз члени комісії не можуть виконувати свої обов'язки", - повідомив він.
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Відповідаючи на питання, чи є інформація про ушкодження членів комісії, він сказав, що такої інформації немає, а тому швидше за все, ушкоджень немає.
Як відомо, терористи намагаються зірвати проведення президентських виборів в Україні, зокрема на сході України.
У Луганську сепаратисти викрали голову Окружної виборчої комісії №106 у Жовтневому районі міста, голову ОВК №105 теж намагались викрасти.
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Раніше повідомлялося, що сепаратисти вже захопили дві ОВК в Луганській області – 111 в Антрациті та 109 в Красному Лучі.
У Донецькій області також було захоплено дві дільниці – 42 в самому місті та 48 у Краматорську.