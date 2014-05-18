На Луганщині та Донеччині фактично не залишилося міліції, яка виконує свої завдання - Турчинов
21:59, 18 травня 2014Політика
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В МВС відбувається процедура підбору нових кадрів для заміщення тих, хто зраджує і не виконує завдання.
Турчинов каже, що в міліції проведуть заміну кадрів / Фото УНІАН
В.о. Президента України Олександр Турчинов запевняє, що в Міністерстві внутрішніх справ вже відбувається процедура підбору нових кадрів, які заміщуватимуть правоохоронців натомість тих, хто зраджує і не виконує свої обов’язки.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.
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«У Донецькій та Луганській областях фактично не залишилось ні СБУ, ні міліції, здатних виконувати свої завдання. Але вже є бойовий кістяк, спроможний виконувати завдання, і сьогодні МВС підбирає кадри, які зможуть їх виконувати», - сказав Турчинов.
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