На Луганщині та Донеччині фактично не залишилося міліції, яка виконує свої завдання - Турчинов

В.о. Президента України Олександр Турчинов запевняє, що в Міністерстві внутрішніх справ вже відбувається процедура підбору нових кадрів, які заміщуватимуть правоохоронців натомість тих, хто зраджує і не виконує свої обов’язки.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

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«У Донецькій та Луганській областях фактично не залишилось ні СБУ, ні міліції, здатних виконувати свої завдання. Але вже є бойовий кістяк, спроможний виконувати завдання, і сьогодні МВС підбирає кадри, які зможуть їх виконувати», - сказав Турчинов.