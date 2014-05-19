Засідання ТСК щодо розслідування загибелі Сашка Білого не відбулося через відсутність кворуму

"Засідання ТСК щодо розслідування обставин загибелі О. Музичка не відбулось. Не було кворуму. На відміну від минулого засідання, коли воно було зірвано через відсутність представників громадськості, сьогодні громадськість була майже в повному складі", - написав на своїй сторінці у Facebook нардеп Юрій Дерев'янко.Читайте такожДрузі та адвокати Сашка Білого заявляють про фальсифікацію слідства

Депутат уточнив, що сьогодні з 10 депутатів членів ТСК були присутны - 3.

"7 - відсутні (Г.М. Герман і М.Л. Княжицький в зв'язку з хворобою), інші з невідомих причин", - підкреслив Дерев'янко.

Він також повідомив, що його ініціатива запросити на наступне засідання ТСК слідчого ГПУ у проваджені якого знаходиться справа щодо загибелі О.Музичка не знайшла підтримки серед присутніх на сьогоднішньому засіданні.