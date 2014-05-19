Лише 4,9% громадян України хотіли б, щоб Янукович повернув собі пост президента - опитування

Такими є передані агентству УНІАН дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

При цьому проти цього виступають 90,3% респондентів (переважна більшість жителів усіх регіонів – від 97% на заході до 82% на сході України).

Так, за даними опитування, 50,7% вважають чинним главою держави в.о. президента, голову Верховної Ради Олександра Турчинова, 5,6% – Януковича, 1,8% – обох одночасно, 37,2% – жодного з них.

Якщо на заході і в центрі країни більшість вважає главою держави Турчинова (відповідно 86,6% і 60,1%), на півдні – 30,4%, на сході – 26%, то на півдні і сході більшість (відповідно 55,1% і 52,3%) не схильна вважати главою держави ні Турчинова, ні Януковича.Читайте такожДії Турчинова повністю або частково підтримують понад 52% українців, Яценюка - понад 56% - опитування

Водночас Януковича вважають главою держави 0,5% респондентів на заході країни, 2% – у центрі та на півдні, 13,2% жителів сходу.

Опитування проводилося з 25 по 29 квітня. У ньому взяли участь 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.