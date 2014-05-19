Терористи з ДНР заявили, що відкрили три "представництва" в Росії

Як повідомляє сайт «ДНР», «у Ростові-на-Дону почало функціонувати представництво Донецької народної республіки (ДНР), яка проголосила незалежність від України за підсумками референдуму 11 травня. Воно стало вже третім - раніше були створені представництва республіки в Москві і Санкт-Петербурзі». Ростовське представництво, за словами його голови, наукового співробітника Російського інституту стратегічних досліджень Едуарда Попова, «має ключове значення для Донбасу», оскільки Донецька і Ростовська області «мають загальний довгий кордон, безліч родинних і економічних зв'язків».

Читайте такожСьогодні вночі терористи планують вивезти тіла своїх загиблих до Росії - Тимчук«Я переконаний, що Донбас збереже свою незалежність. Україна вже сьогодні про нього може забути. Тепер йдеться лише про те, в які терміни Донбас доб'ється не лише юридичної, але і фактичної незалежності і скількох життів це коштуватиме», - заявив Попов в інтерв'ю, оприлюдненому сепаратистами на сайті «ДНР».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.