Царьова сфотографували у Москві за бесідою із сином Пшонки

Про це на своїй Facebook-сторінці написав Артем Белєнков.

За його словами, Царьов був зі своєю сім'єю, а навколо - багато охорони, передає Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, проти депутата від Партії регіонів Царева відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

Зокрема, за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 109 (заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, здійснені особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації) Кримінального кодексу України.

В.о. генерального прокурора Олег Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності