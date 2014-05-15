Позбавляти недоторканності потрібно не тільки Царьова, але і його соратників - Тягнибок

Нагадаємо, представники ПР і КПУ проігнорували засідання Регламентного комітету парламенту, на якому має розглядатися подання в.о. Генпрокурора України про позбавлення Царьова недоторканності.

Тягнибок назвав тих депутатів, які саботують це рішення, агентами Кремля.

«Царьов вже відверто підтримує і навіть очолює дії путінських терористів по розколу України. Щоб притягнути його до кримінальної відповідальності, виконуючий обов'язки Генерального прокурора ще минулого тижня подав клопотання про позбавлення Царьова депутатського імунітету. Однак це звернення Регламентний комітет навіть не розглядав. Враховуючи таку позицію деяких депутатів, необхідно позбавляти депутатської недоторканності не тільки Царьова, але і членів фракцій Партії регіонів та КПУ, які зривають засідання Комітету», - заявив кандидат у президенти від націоналістів.

Кандидат у президенти від націоналістів також нагадав, що фракція «Свободи» подала комісії парламенту, яка розробляла зміни до Конституції, пропозиція нової редакції 80-ї статті. З її допомогою «свободівці» хочуть ввести кримінальну відповідальність нардепів за поширення закликів до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, а також незаконного захоплення державної влади.