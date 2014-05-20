Коломойський: Все, що відбувається в Україні - наслідок непідписання Асоціації з ЄС

Таку думку в інтерв'ю Лівому берегу висловив голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський.

За його словами, ми досі не знаємо правдивої причини, чому відбувся розворот на 180 градусів.

"Дивіться, всі ми могли спостерігати і відстежувати позицію Януковича, але нам невідомо, чого очікував Путін.

Може, тоді, у другій половині листопада, він був абсолютно впевнений в тому, що Україна не просто не йде в Європу, але точно приєднується до МС, ратує за відновлення СРСР або - як мінімум - створює з РФ - єдину державу? Могло таке бути? Могли вони з Януковичем про щось подібне домовитися?", - сказав Коломойський.

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"Напевно це нам невідомо. Але очевидно, що у Володимира Володимировича теж були свої види на Україну, - каже чиновник. - І, якщо виходити з висловленого мною припущення, уявіть собі його реакцію. Тобто, людина припускала, що Україна у нього в кишені вже, що Україна - переварений продукт; що питання вирішене, про неї можна забути і - з метою відновлення великої імперії - зосередитися на країнах Середньої Азії або, припустімо, Балтії. Ан, ні, обставини складаються так, що Україну у нього не те, що з горла, вже зі стравоходу буквально виривають. Зуби клацнули, а їжі немає".