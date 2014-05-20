Дипломати: Китай та Росія забули про повагу до територіальної цілісності України

Про це йдеться в коментарі фонду «Майдан закордонних справ» щодо “Спільної заяви Російської Федерації та Китайської Народної Республіки про новий етап відносин всеохоплюючого партнерства і стратегічної взаємодії”, яка була оприлюдненя сьогодні, 20-го травня.

Дипломати «Майдану закордонних справ» висловлюють стурбованість недалекоглядною відсутністю у даному документі, поруч із закликами щодо необхідності «деескалації конфлікту», запевнень обох наддержав у твердій повазі до територіальної цілісності України.

На думку експертів, це щонайменш викликає здивування на тлі заяв Росії і Китаю про те, що вони: «закликають усі держави-члени ООН неухильно дотримуватися і не дозволяти ревізії або вільного тлумачення Статуту ООН і загальновизнаних норм міжнародного права».

Повний текст коментаря “Майдану закордонних справ” щодо “Спільної заяви Російської Федерації та Китайської Народної Республіки про новий етап відносин всеохоплюючого партнерства і стратегічної взаємодії” читайте за посиланням.

Довідка:

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".