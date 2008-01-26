Тимошенко впевнена, що на один день нардепи коаліції можуть кинути все

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що Кабінет Міністрів і Верховна Рада зможуть стабільно працювати, спираючись на парламентську більшість з перевагою лише в один голос.

Про це вона заявила в інтерв`ю тижневику “Корреспондент”, опублікованому в номері 3 (292) за 26 січня 2008 р.

Так, відповідаючи на питання, наскільки ефективно може працювати уряд при існуючій більшості, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Кабмін хотів би звичайно розраховувати на більш солідну підтримку у ВР, оскільки в нинішній ситуації є проблеми.

Разом з тим, за її словами, якщо добре організувати роботу, якщо «прибрати з демократичної коаліції всі підкилимові інтриги, які завжди негативно впливають на процеси в демократичному таборі», то можна нормально ухвалювати закони.

“Можна так організувати роботу: всі значущі законопроекти ставити до порядку денного на один конкретний день. І цього дня забезпечувати явку депутатів та їхнє повне знання, розуміння концепції і значущості законів. Я впевнена, це забезпечить результативність голосування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, вже на наступних виборах чисельний склад демократичної коаліції збільшиться.