ООН завершує деякі проекти в Криму у зв'язку з їх складним втіленням у життя

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Алессандра Тіссо після відкриття третьої фази проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

«Ми продовжуємо впроваджувати деякі проекти в Криму, якраз потреби людей вимагають такого підходу», - зазначила вона.

«Як ви знаєте, є резолюція Генеральної асамблеї ООН по Криму, і потреби громад в Криму перебувають під нашою увагою», - нагадала Тіссо.

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Проте вона зауважила, що «це набагато складніше зараз, і деякі проекти знаходяться на стадії завершення».

Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» взаємодіє з місцевими органами влади, громадськими організаціями та приватним сектором по всій Україні з метою розвитку та впровадження ініціатив, що мають на меті покращення умов життя людей. Протягом третьої фази проект підтримуватиме уряд України в проведені реформи децентралізації та сприятиме відновленню основних об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури в галузі охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, управління водними ресурсами.