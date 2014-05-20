Турчинов доручив оновити систему для голосування в Раді, щоб унеможливити "кнопкодавство"

В.о. президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов повідомив, що дав доручення секретаріату парламенту оновити систему для голосування, що повністю виключатиме можливість голосування депутатів за своїх колег.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи вимоги парламентаріїв запровадити голосування за допомогою сенсорної кнопки.

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“Це буде нове робоче місце народного депутата”, - сказав спікер.

Водночас Турчинов зазначив, що технічні питання, пов’язані з голосуванням, можна буде вирішити лише під час літніх канікул у парламенті.

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Спікер також додав, що нинішня система для голосування постійно дає збої і практично вичерпала свої ресурси.

“Вона потребує реального оновлення, і таке оновлення українські фахівці вже підготували”, - сказав Турчинов.