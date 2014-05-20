Тягнибок заявив, що без люстрації ні про який розвиток України мови й бути не може

Про це у вівторок, 20 травня, заявив з трибуни Верховної Ради лідер парламентської фракції «Свобода» Олег Тягнибок. За його словами, люстрація допоможе в боротьбі проти саботажу та перешкоджання реальним змінам в Україні, необхідним суспільству і державі.

«Ми повинні усвідомити, що зараз розпочалася повзуча контрреволюція, яка триватиме до тих пір, поки не буде ухвалено закон про люстрацію. Не буде очищення влади - нічого не зміниться. Саботаж продовжиться, а про розвиток та реформи можна буде забути», - зазначив Тягнибок.

Кандидат у президенти від націоналістів наголосив, що затягування процесу люстрації може призвести до фактичної втрати Україною своєї державності.

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«Інформаційний простір України сьогодні окуповано. Бруд ллється на наших слухачів та глядачів. Ми вже кілька місяців фактично перебуваємо в стані війни з Росією, а на українських каналах транслюють серіали про «російських ментів» та «героїзм російської армії». В податковій, на митниці - ті ж корупційні схеми працюють і далі. Це потрібно зупинити, і чим швидше - тим краще, інакше можемо втратити державу. Тому люстрація є основною: не буде очищення влади - старі кадри залишаться й далі», - заявив Тягнибок.

Також народний депутат закликав негайно розглянути питання про зняття депутатської недоторканності з Олега Царьова.

«Чомусь цього пункту немає в порядку денному, а люди цього чекають. Генпрокуратура, у свою чергу, повинна і далі направляти подання про зняття імунітету з усіх так званих народних депутатів, які підтримують терористів і сепаратизм», - підкреслив Тягнибок.