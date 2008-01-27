Соратник Тимошенко купує завод у брата Міттала

Український підприємець Костянтин Жеваго купує великого виробника сталі в Болгарії - компанію "Kremikovtzi".

Наразі переговори про купівлю знаходяться на завершальній стадії, і угода повинна бути досягнута не пізніше суботи. Про це повідомив виконавчий директор болгарської компанії Олександр Томов.

"Свобода", Жеваго купує 71% акцій болгарської компанії, що наразі належать холдингові "Global Steel Holdings".

Власником холдингу є індійський підприємець Прамод Міттал, який є братом Лакшмі Міттала - власника компанії "ArcelorMittal".

Нагадаємо, 34-літній Жеваго є співвласником компанії "Ferrexpo AG". За даними ЗМІ, бізнесменові належать 73% акцій підприємства. У свою чергу, "Ferrexpo AG" належить 86% Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (Полтавський ГЗК).

Завод "Kremikovtzi" побудований у 1960 році.

Його річна потужність складає 1,5 млн. тонн. Продукція експортується в країни ЄС, Туреччину і країни колишньої Югославії. 25% підприємства належать державі. Останнім часом завод переживає фінансові труднощі.

Українська правда