Регіонал запевняє, що внутрішньопартійного конфлікту між Єфремовим і Новинським немає

Про це заявив депутат від ПР Дмитро Святош в інтерв'ю 5 каналу.

«На даний момент останню нараду на фракції було присвячено реорганізації структури управління - не йшлося про те, що без відсутності Олександра Єфремова позбавити його посади. Сьогодні посада керівника фракції Партії регіонів, це дуже важкий хліб - повірте мені. Це дуже добре керувати насправді партією влади, а партія в опозиції яка опинилася в досить важкій ситуації - де лідер втік, гроші прихопив - це зовсім інше", - сказав Святош.

Читайте такожУ ПР обговорюють заміну Єфремову, новим головою партії може стати Новинський - ЗМІНа його думку, Єфремов обов'язково повернеться в Україну.

"Я переконаний, що він повернеться в Україну, повернеться до Києва і буде виконувати свої функції народного депутата України. Я не знаю, яку заяву зробив Олександр Єфремов, але те, що відсутній конфлікт між ним та іншими членами фракції, в тому числі і людиною, близькою до Ріната Ахметова, паном Новинським - це можу гарантувати. Конфлікту не існує», - вважає Святош.