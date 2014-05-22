На Донбасі терористи готують передислокацію своїх груп під Слов'янськ - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи «Інформаційний опір», терористи в Донецькій області проводять перекидання своїх сил у район Слов'янська", - написав Тимчук.Читайте такожНа Донбасі бойовики готують «коридор» для виведення частини сил зі Слов'янська до Росії

Зокрема, за його даними, з блокпостів у Дружківці знято практично всіх бойовиків (до 150 осіб). Вони готуються до висунення в бік Слов'янська без зброї, розраховуючи таким чином без проблем пройти блокпости силовиків. Зброя буде роздана на місці.

"Одночасно в різних населених пунктах Донецької області з боку терористів йде активний пошук і вербування медичного персоналу. Кандидатів повідомляють, що вони повинні бути готові до роботи в польових умовах у Слов'янську і Краматорську", - зазначив Тимчук.