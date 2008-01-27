Чому Президент так поспішає зняти недоторканість з нардепів?

Народний депутат України, заступник керівника фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що наполегливість Президента України у питанні зняття депутатської недоторканості може бути пов’язана з початком процедури зміни Конституції.

Про це він заявив в ефірі радіо “Свобода”.

“У мене є тільки припущення, якщо люди чи політики так ставлять питання, то очевидно є якась мотивація. І коли подумати, яка мотивація може бути, що в такому різкому наполяганні – що от нічого не розглядаємо, не бюджет, не соціальні закони, а відміняємо депутатську недоторканість, мені здається, що це в тій чи іншій мірі може бути пов’язане з початком процедури зміни Конституції чи написання нового тексту Конституції”, - пояснив Т.СТЕЦЬКІВ.

На його переконання, переслідується мета - “спочатку зробити депутатів більш піддатливими, щоб пізніше вони дещо легше голосували за ті чи інші позиції в новій редакції Конституції”.

“Я так розумію, що справа йде до написання нової редакції Конституції, для того, щоб прийняти її без референдуму в парламенті”, - додав народний депутат.

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, шансів прийняти в остаточному варіанті 300 голосами позицію про відміну депутатської недоторканості практично нема.

“І мені здається, що мотивація президентської сторони, яка досить наполегливо проголошує цю тезу, полягає тільки в одному: чинити суспільний тиск, чинити інформаційний і суспільний тиск на суспільство, показуючи суспільству: «От які депутати, бачите, вони обіцяли і не роблять», - сказав він.

“Якщо так буде стояти питання, і суспільство буде чути, умовно кажучи, з боку одної сторони, що «от депутати обіцяли і не відмінили», то тоді, я вважаю, що наш блок має сформувати альтернативу, що відміна недоторканості вищих посадових осіб, усіх – депутатів, міністрів, Президента і так далі має бути раз і назавжди вирішена в новій редакції Конституції України”, -